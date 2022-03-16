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Ekonomi Borsa İstanbul, hafta ortasına yükselişle girdi
Ekonomi

Borsa İstanbul, hafta ortasına yükselişle girdi

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, son dönemlerin en kritik Fed faiz kararının açıklanacağı güne yüzde 0,61 artışla 2.092 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 10:30:00 -
Borsa İstanbul, hafta ortasına yükselişle girdi

BIST 100 endeksi, hafta ortasına önceki kapanışa göre 12,70 puan ve yüzde 0,61 değer kazanarak 2.092,07 puanla başladı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,68 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,85'le turizm, tek kaybettiren yüzde 0,08'le menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün güne hafif satıcılı başlamasının ardından günü de yüzde 0,44 değer kaybıyla 2.079,38 puandan tamamladı.

Analistler, devam eden jeopolitik risklere karşın Rusya ile Ukrayna arasında devam eden müzakerelere ilişkin umutların pay piyasalarındaki aşağı yönlü baskıyı törpülediğini belirterek, bu akşam açıklanacak ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yönlendirmelerinin yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade etti.

Tahvil piyasalarında Fed'in 25 baz puan faiz artıracağının fiyatlandığına dikkati çeken analistler, varlık alımlarının sonlandırılması ve bilanço küçültme ile ilgili izlenecek yol haritasına dair verilecek mesajların piyasalarda oynaklığı artırabileceğini kaydetti.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi ve ABD'de perakende satışlar verilerinin takip edileceğine değinerek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.950 puanın destek, 2.130 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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