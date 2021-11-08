Borsa İstanbul bist 100 endeksi ne demek? BIST 100 Endeksi nedir? Borsa İstanbul endeksleri nelerdir?

Borsa İstanbul’da tüm zamanların rekoru kırıldı. Borsa İstanbul açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,84 puan ve yüzde 0,37 değer kazanarak 1.589,43 puana yükseldi. Peki Borsa İstanbul bist 100 endeksi ne demek? Borsada endeks ne demek? Borsa İstanbul endeksleri hangileridir?

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, geçen hafta cuma günü yüzde 0,50 artışla 1.583,59 puandan sonlanarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. Haftalık bazda da kapanış rekoru kıran endeksin bu süreçteki değer kazanımı yüzde 4'ü aştı. Zaman zaman Borsa İstanbul BIST 100 endeksi rekor kırdı haberlerine şahit olunmakta. Peki nedir bu Borsa İstanbul bist endeksi?

Borsa endeksleri nedir?

Borsa endeksleri, borsada işlem görmekte olan hisse senetlerinin fiyat ve getiri performanslarını ölçmeye yarar. Bu ölçümler hem bütünsel hem de sektörel bazda yapılabilir. Bu sayede hisse senetlerinin ve sektörlerin ekonomik performansının takip edilmesi mümkün olmaktadır. Türkiye’deki en fazla işlemin gerçekleştirildiği, Borsa İstanbul’da işlem gören önemli endeksler; BIST 100, BIST 50, BIST 30 ve BIST Bankacılık endeksleridir.

BIST 100 Endeksi nedir ne anlama gelir?

BIST 100 Endeksi; Borsa İstanbul’da işlem gören, hem piyasa değeri hem de işlem hacmi en yüksek 100 hisse senedinden oluşur ve Pay Piyasasının temel endeksidir. BIST 50 ve BIST 30 içerisinde yer alan şirketleri de içerir.

BIST 50 Endeksi nedir?

BIST 50 Endeksi; piyasa değeri ve işlem hacmi açısından en yüksek 50 şirketin hisse senedini ölçülmesi ile meydana gelen endekstir.

BIST 30 Endeksi

BIST 30 Endeksi; piyasa değeri ile işlem hacmi en yüksek olan 30 şirketin hisse senedini ölçülmesiyle oluşur. BIST Bankacılık Endeksi; ulusal pazar içerisinde işlem gören bankalar arasından seçilen 10 hisse senedinden oluşur.

Borsa İstanbul endeksleri hangileridir?

Borsa İstanbul endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem yapmak isteyenlerce merak edilmekte. İşte Borsa İstanbul endeksleri:

BIST 100 Endeksi

BIST 50 Endeksi

BIST 30 Endeksi

BIST 100 – 30 Endeksi

BIST Kurumsal Yönetim Endeksi

BIST Tüm Endeksi

BIST Yıldız Endeks

BIST Ana Endeks

BIST Pay endeksleri

BIST Pay Endeksleri, ağırlıklandırma temasına bağlı olarak piyasa değeri ağırlıklı veya piyasa değeri ağırlıklı olmayan olmak üzere 2 farklı yöntemle hesaplanmaktadır.

BIST piyasa değeri ağırlıklı pay endeksleri

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri, Borsa İstanbul’da işlem gören payların gruplar halinde fiyat ve getiri performanslarının ölçülmesi amacıyla oluşturulmuştur.

BIST KYD endeksleri

KYD Bilgi Yönetimi ve İletişim A.Ş. (KYD) tarafından hesaplanmakta olan KYD Endeksleri, Borsa İstanbul A.Ş. (Borsa İstanbul) ile KYD arasında imzalanan iş birliği sözleşmesi çerçevesinde 01/07/2015 tarihinden itibaren BIST-KYD Endeksleri (Endeks) adıyla Borsa İstanbul tarafından hesaplanmaya başlanmıştır. Borçlanma araçları, altın, mevduat, fon gibi farklı yatırım araçlarının günlük getirilerini ölçen toplam 54 adet Endeks bulunmaktadır. Endeksler içerdikleri yatırım araçlarına göre aşağıda gösterildiği gibi 12 ana gruba ayrılmaktadır.

Endeks hesaplama nasıl yapılır?

Borsa İstanbul, kendi adına endeks hesaplatmak isteyen kurumlara “Endeks Hesaplama Hizmeti” vermektedir. Kendi adına endeks hesaplatmak isteyen kurumlar endeksin hesaplama yöntemi, seçme kriterleri ve diğer kurallarını Borsa İstanbul danışmanlığında kendileri belirlemektedir. Endeksin hesaplanması, sürekliliğinin sağlanmasına ilişkin gerekli değişikliklerin yapılması ve endeks değerlerinin veri dağıtım kuruluşları aracılığıyla yayınlanması işlemleri Borsa İstanbul tarafından gerçekleştirilmektedir.