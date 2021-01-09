Borsa İstanbul 2021'e hızlı başladı

2 Kasım haftasında başlayan BIST 100 endeksinde yukarı yönlü hareket yeni yılın ilk haftasında da devam etti. Endeks böylece art arda 10. haftaya yükseldi.

Yeni yılın ilk haftasında BIST 100 endeksi yüzde 4,33 artışla 1.540,61 olurken, gördüğü en yüksek seviye 1.542.75 oldu.

Söz konusu haftada bankacılık endeksi yüzde 5,83, holding endeksi yüzde 3,60 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında haftalık bazda yüzde 14.11 ile madencilik, en fazla düşüş ise yüzde 0.94 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksinde yer alan hisse senetleri arasında haftalık bazda en iyi performansı yüzde 32,22 ile Otokar gösterirken, Gübre fabrikaları yüzde 17,43 ile en çok kaybetti.

Analistler, BIST 100 endeksinin son dönemdeki performansında yerli ve yabancı yatırımcı ilgisinin artması, dolar bazında rekor seviyelerden hala uzak olması ve küresel risk iştahı gibi birçok faktörün önemli rol oynadığını belirtiyor.

Türk şirketlerinin toplam piyasa değeri 2 trilyon TL sınırında

Dolar açısından önemli bir direnç olarak görülen BIST 100 endeksinin 200 sent seviyesini yukarı kırmasının önemine dikkat çeken analistler, 2010 yılında görülen 510 sent seviyesinin hala çok altında olduğunu hatırlattı.

Analistler, küresel ölçekte bol miktarda likidite bulunduğunu belirterek, son dönemde Türkiye'de ekonomik yönetimin attığı adımların, likiditenin Türkiye'ye yönelmesinde önemli rol oynadığını söyledi.

BIST 30 endeks payları başta olmak üzere yabancı yatırımcıların talebinin endeksin yükselişini desteklediğini belirten analistler, bu durumun Türk şirketlerinin toplam piyasa değerini rekor seviyelere çıkardığını belirtti.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri geçtiğimiz ay 268,3 milyar dolar ile 2015 yılından bu yana en yüksek seviyeye ulaşırken, Türk lirası bazında 2 trilyon lirayla rekor seviyelere ulaştı.

Analistler, dolar bazlı değerlemelere bakıldığında Türk şirketlerinin indirimli durumunun burada da dikkat çekici olduğunu ve dolar bazında toplam piyasa değerinin 2010 yılında 344 milyar dolar seviyesinin altında olduğunu hatırlattı.

Borsa İstanbul'un performansı şirketleri borsaya çekiyor

Son dönemlerde halka arzlarda elde edilen başarı ve faizsiz fon yaratma fırsatı nedeniyle şirketlerin sermaye piyasalarına yöneldiğini belirten analistler, halka arz uygulamalarında son dönemde gözle görülür bir artış yaşandığını vurguladı.

Analistler, halka arzların geçen yıl oldukça başarılı olduğunu ve şirketlerin borsaya kote olmasına yol açtığını ve yatırımcıların elde ettiği önemli getirilerin borsaya yeni yatırımcıları tanıtmada önemli rol oynadığını belirtti.

Analistler, 2021 yılında da benzer bir yol izlenmesi beklendiğini belirterek, Borsa İstanbul'un Türk şirketlerine finansman sağlama konusundaki kaynak konumunu daha da güçlendireceğini belirtti.

Analistler, şirketleri borsaya kote ederek daha ucuz finansman sağlama fırsatına sahip olduklarını, bu nedenle borsanın karlılığın ve büyümenin artmasında önemli bir itici güç haline geldiğini belirtti.

BIST 100 endeksinin yıllık bazda yüzde 29,06 getiri sağladığını kaydeden analistler, hisse senedi bazında incelendiğinde bazı hisselerin yüzde 800'e varan getiri sunduğunu hatırlattı.

Analistler, Kovid-19 salgını sonrasında Borsa İstanbul'da işlem gören firmaların potansiyel getirilerinin hem şirketleri hem de yatırımcıları sermaye piyasalarına yönlendirmeye devam edeceğini söyledi.

Öte yandan analistler, Borsa İstanbul'daki yerli yatırımcı sayısının geçen yıl 2 milyon sınırına ulaştığını belirterek, yeni yatırımcıların yatırım kararlarını sektör profesyonellerinin yönlendirmesiyle vermelerinin çok önemli olduğunu belirtti.