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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,42’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

12 Haziran 2019 Çarşamba 13:54
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 0,42’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 0,42’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 388,33 puanlık artışla 93 bin 213 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,10 değer kaybetti. Holding endeksi ise 1,25 arttı.

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Haber Tarihi: 12 Haziran 2019 Çarşamba 13:54
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