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Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,01’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.

30 Nisan 2019 Salı 13:31
Borsa ilk yarıda yükseldi

Borsa İstanbul, günün ilk yarısında yüzde 1,01’lik yükselişle müzayede işlemlerine verilen araya girdi.



Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günün ilk yarısında yüzde 1,01’lik yükselişle sürekli müzayede işlemlerine verilen araya girdi. Endeks, 954,97 puanlık artışla 95 bin 90 puandan tamamlanırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira oldu. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,01, holding endeksi de yüzde 0,42 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 30 Nisan 2019 Salı 13:31
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