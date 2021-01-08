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Ekonomi Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
Ekonomi

Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,21 artışla günü 1.540,61 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek günlük ve haftalık kapanışını gerçekleştirirken, 1.542,75 puanla da rekor seviyeyi gördü.

Yeniakit Publisher
2021-01-08 23:21:00 -
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı

BIST 100 endeksi, dünkü kapanışa göre 18,38 puan artarken, toplam işlem hacmi 37,6 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,28 ve holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,29 ile madencilik, en çok kaybettiren ise yüzde 0,81 ile elektrik oldu.

Yeni yıla iyi bir başlangıç yapan ve yılın ilk haftasında rekor üstüne rekor kıran BIST 100 endeksi, 1.540,61 puanla günlük ve haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, gördüğü en yüksek seviyeyi de 1.542,75 puana taşıdı.

BIST 100 endeksi, böylece haftalık bazda yüzde 4,33 değer kazanarak, yükseliş trendini üst üste 10. haftaya taşıdı.

Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin toplam piyasa değeri ise yılın ilk haftasında 52 milyar lira artarak 1 trilyon 961 milyar liraya çıktı.

Analistler, bu hafta açıklanan verilere göre enflasyonun beklentileri aşması ve imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin gerilemesine karşın düşüş eğilimindeki döviz kurlarının pay piyasalarını destelediğini aktardı.

Dolar/TL, bu hafta 7,2406 ile 21 Ağustos 2020'den bu yana en düşük seviyeyi görmesi sonrası tepki alımlarıyla sınırlı bir şekilde toparlasa da, bir önceki haftaya göre yüzde 1 azalarak, düşüş eğilimini üst üste 4. haftaya taşıdı. Dolar/TL şu dakikalarda 7,3690 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yeni hükümetin 20 Ocak'ta görevi devralacağını söylemesi ve ABD'deki mali teşvik paketlerine ilişkin kararların daha etkin biçimde alınabileceği beklentisinin küresel ölçekte pay piyasalarını desteklediğini bildirdi.

Haftaya yurt içinde ödemeler dengesi, sanayi üretim endeksi, beklenti anketi istatistikleri ve iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise Çin'de ve ABD'de enflasyon ile Avro Bölgesi'nde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.550 ve 1.580 seviyelerinin direnç, 1.470 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Cari işlemler hesabının Kasım 2020'de 3,4 milyar dolar açık vermesini bekliyor. Ekonomistler, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin ise kasımda bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8,3 artmasını bekliyor.

 

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