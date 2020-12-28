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Ekonomi Borsa haftaya yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa haftaya yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-28 10:04:12 -
Borsa haftaya yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftaya yüzde 0,67 artışla 1.435,51 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 9,48 puan ve yüzde 0,67 değer kazanarak 1.435,51 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,69 ve holding endeksi yüzde 0,34 yükseliş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,77 ile orman, kağıt, basım, tek gerileyen ise yüzde 0,11 ile spor oldu.

Geçen hafta rekor üzerine rekor kıran BIST 100 endeksi, cuma günü 0,03 puanlık sınırlı artışla 1.426,03 puandan günü tamamlarken, günlük ve haftalık bazda tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, bu hafta yurt içinde, yarın ekonomik güven endeksi ve perşembe günü Para Politikası Kurulu toplantı özeti ile dış ticaret istatistiklerinin takip edileceğini, yurt dışında ise veri gündeminin zayıf olduğunu ifade etti.

Perşembe günü Avrupa'da yılbaşı tatilinin başlayacağını, cuma günü ise tüm piyasaların kapalı olacağını aktaran analistler, ABD'de teşvik paketinin onaylanması ve AB ile İngiltere'nin, Brexit sonrası ticaret ilişkileri belirleyecek anlaşma üzerinde uzlaşı sağlamasının ardından gündemin hafiflediğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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