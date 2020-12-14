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Ekonomi Borsa haftaya rekorla başladı
Ekonomi

Borsa haftaya rekorla başladı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 10:01:43 -
Borsa haftaya rekorla başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,88 değer kazanarak 1.382,74 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,04 puan ve yüzde 0,88 artarak 1.382,74 puanla rekor seviyeye yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 1,09 ve holding endeksi yüzde 1,26 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran holding, en çok gerileyen ise yüzde 1,09 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde yükseliş eğilimini koruyarak yüzde 1,28 değer kazanan BIST 100 endeksi, 1.370,70 puanla tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirdi. BIST 100 endeksi, haftalık bazda ise yüzde 2,99 değer kazanarak rallisini üst üste 6. haftaya taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde ve Avro Bölgesi'nde sanayi üretim verilerinin takip edileceğini belirterek, hafta genelinde ise çarşamba günü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı "2021 Yılında Para ve Kur Politikası" metni ve ABD Merkez Bankası'nın faiz kararı, perşembe günü İngiltere Merkez Bankası ve cuma günü Japonya Merkez Bankası'nın kararlarının yanı sıra yoğun veri gündeminin de yatırımcıların odağında bulunduğunu söyledi.

ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, arındırılmamış sanayi üretim endeksinin ekimde 2019'un aynı dönemine göre yüzde 9,6 artmasını bekliyor. Ekimde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksinin de yıllık bazda yüzde 8 artacağı tahmin ediliyor.

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