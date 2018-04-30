Borsa haftaya nasıl başladı?

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın ilk işlem gününe yüzde 0,30 yükselişle 107.940,24 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 325,97 puan ve yüzde 0,30 artışla 107.940,24 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,32, holding endeksi yüzde 0,47 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile orman kağıt basım, en çok gerileyen yüzde 1,44 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Cuma günü döviz kurlarındaki düşüşlerden bulduğu destekle 108.199,54 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,56 değer kazancıyla 107.614,27 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon ve ABD'de kişisel tüketim harcamaları ile PCE fiyat endeksi başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın direnç konumuna geldiğini dile getiren analistler, 107.000 puanın ise destek olarak izleneceğini söyledi.