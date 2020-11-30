Borsa haftaya düşüşle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,08 azalışla 1.314,43 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 14,31 puan ve yüzde 1,08 değer kaybederek 1.314,43 puana geriledi.

Bankacılık endeksi yüzde 2,04 ve holding endeksi yüzde 0,73 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,64 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,41 ile iletişim oldu.

BIST 100 endeksi, geçen hafta 1.351,65 puan ile tüm zamanların en yüksek seviyesini görmesi sonrası cuma günü etkisini artıran kar satışları ile yüzde 1,02 değer kaybetse de haftalık bazda yüzde 0,36 değer kazanarak yükseliş serisini 4. haftaya taşıdı.

Analistler, bugün yurt içinde büyüme ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise Almanya'da enflasyon, ABD'de Chicago imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları ve Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) toplantısının takip edileceğini bildirdi.

Hafta genelinde, yurt içinde enflasyon, yurt dışında ise imalat ve hizmet sektörü PMI ile ABD'nin istihdam raporu başta olmak üzere veri gündeminin yoğunlaştığına dikkati çeken analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.340 ve 1.360 seviyelerinin direnç, 1.290 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, GSYH'nin 3. çeyrekte yüzde 5 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin 3. çeyrek büyüme beklentileri, yüzde 3,5 ila yüzde 6,8 aralığında yer aldı. Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 9,9 daralmıştı.