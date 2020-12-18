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Ekonomi Borsa günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-12-18 13:05:31 -
Borsa günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,48 değer kazanarak 1.406,02 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,66 puan artışla 1.406,02 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 12,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,28 ve holding endeksi yüzde 0,82 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,40 ile iletişim, en çok gerileyen ise yüzde 2,14 ile orman, kağıt, basım oldu.

Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.440 puanın direnç, 1.320 seviyesinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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