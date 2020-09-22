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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında yükseldi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-22 13:11:56 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,62 değer kazanarak 1.093,75 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 6,72 puan artışla 1.093,75 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 6,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,03 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,69 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,84 ile spor oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, tüketici güven endeksi verisinin iyi gelmesiyle günün ilk yarısında pozitif seyrini sürdürdü.

Analistler, ekonomiye ilişkin belirsizliklerin devam etmesi ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısıyla ilgili olumlu haber akışına rağmen artan vaka sayıları nedeniyle küresel piyasalarda risk iştahının azaldığını söyledi.

Öğleden sonra yurt dışında Avro Bölgesi'nde tüketici güveni ve ABD'de 2. el konut satışı verilerinin yanı sıra ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın Senato'da gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini bildiren analistler, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışı ve jeopolitik gelişmelerin de gündemin odağındaki yerini koruduğunu ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1085 ve 1.070 seviyelerinin destek, 1.120 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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