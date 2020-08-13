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Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-08-13 13:11:17 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 değer kazanarak 1.115,51 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında dalgalı bir BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1,33 puan artarak 1.115,51 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 9,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,11 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,33 ile spor, en çok kaybettiren yüzde 2,95 ile KOBİ Sanayi oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analisterin direnç olarak nitelendirdiği 1.120 puanı aşarak 1.125,92'ye kadar çıkan BIST 100 endeksi, 1115 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, BIST 100 endeksinin dünkü yükseliş eğilimini bugüne de taşıdığını aktardı.

Bugün yurt içinde Merkez Bankası'nın haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri ile haftalık işsizlik başvurularının takip edileceğini belirten analistler, yeni tip koronavirüs aşısına yönelik haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.070 puanın destek olarak öneminin arttığını ifade eden analistler, 1.120 ve 1.150 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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