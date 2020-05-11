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Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:11:36 -
Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,44 artışla 98.280,41 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 435,21 puan artarak 98.280,41 seviyesine çıkarken, toplam işlem hacmi 5,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,08 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,69 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,34 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,89 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, makroekonomik veri gündeminin zayıf olduğunu ve yeni tip koronavirüs salgınıyla ilgili haber akışının takip edildiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.200 ve 95.500 seviyelerinin destek, 100.000 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

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