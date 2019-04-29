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Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,04 değer kaybıyla 94.745,98 puana düştü

29 Nisan 2019 Pazartesi 13:09
Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,04 azalışla 94.745,98 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 37,16 puan azalırken, toplam işlem hacmi yaklaşık 2,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,65 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,74 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 10,65 ile spor, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında 94.500-95.000 bandında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 93.400 puanın destek, 95.500 ve 96.400 seviyelerinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

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Haber Tarihi: 29 Nisan 2019 Pazartesi 13:09
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