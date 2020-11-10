Borsa, günün ilk yarısında yatay seyretti

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,02 değer kazanarak 1.231,79 puana yükseldi.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 0,25 puan artarak 1.231,79 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,24 ve holding endeksi yüzde 0,28 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,67 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 4,96 ile iletişim oldu.

Günün ilk yarısında 9 ayın en yüksek seviyesi olan 1.237,63 puanı gören BIST 100 endeksi, 1.230 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, Kovid-19 aşısı, ekonomik teşvikler, jeopolitik ve siyasi gelişmelere ilişkin haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade ederek, öğleden sonra yurt dışında ABD'de JOLTS açık iş sayısının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.240 ve 1.250 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 1.190 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.