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Ekonomi Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü
Ekonomi

Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

Yeniakit Publisher
2020-12-14 13:11:35 -
Borsa günün ilk yarısında rekor seviyeyi gördü

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,19 değer kazanarak 1.386,99 puana yükselirken, 1.389,97 puanla da tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 16,29 puan artışla 1.386,99 seviyesine çıktı. Toplam işlem hacmi 14,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,69 ve holding endeksi yüzde 0,71 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 1,35 ile spor oldu.

BIST 100 endeksi, sanayi üretim endeksi verisinin iyi gelmesinin ardından 1.389,97 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü.

Sanayi üretim endeksi, ekimde aylık bazda yüzde 1,1, yıllık bazda yüzde 10,2 artış kaydetti.

Analistler, ABD'de ekonomiyi destekleme paketi, Avrupa'da Brexit görüşmeleri ve yeni tip koronavirüs aşısına ilişkin haber akışının da gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.390 seviyesinin direnç, 1.320 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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