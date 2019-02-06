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Borsa, günün ilk yarısında geriledi

BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,35 değer kaybederek 102.093,35 puana geriledi

06 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,35 azalışla 102.093,35 puandan tamamladı.

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 355,07 puan azalırken, toplam işlem hacmi 2,9 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,03 gerilerken, holding endeksi yüzde 0,22 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,42 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 3,45 ile metal ana sanayi oldu.

Avrupa borsalarındaki değer kayıpları ve döviz kurlarındaki yükselişin etkisiyle 101.696,85 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günün ilk yarısında 102.000 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de dış ticaret verileri ile Brezilya Merkez Bankasının faiz kararının takip edileceğini söyledi.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın bu gece gerçekleştireceği konuşmasının da yatırımcıların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 13:11
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