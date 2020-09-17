Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,26 değer kaybederek 1.104,25 puana geriledi.

Günün ilk yarısında Avrupa borsalarına paralel düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,86 puan azalışla 1.104,25 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 5,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,29 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 4,93 ile spor oldu.

Analistler, dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişikliğe gitmemesine karşın karar metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının ekonomideki toparlanmaya ilişkin iyimserliği törpülediğini söyledi.

Öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası'nın faiz kararı ve ABD'de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.120 seviyesinin direnç, 1.090 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.