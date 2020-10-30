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Ekonomi Borsa, günün ilk yarısında geriledi
Ekonomi

Borsa, günün ilk yarısında geriledi

Yeniakit Publisher
2020-10-30 13:11:44 -
Borsa, günün ilk yarısında geriledi

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,56 değer kaybederek 1.109,39 puana geriledi.

Günün ilk yarısında düşüş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 17,60 puan azalışla 1.109,39 seviyesine indi. Toplam işlem hacmi 10,3 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,83 ve holding endeksi yüzde 1,86 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,80 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 2,79 ile madencilik oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarındaki hızlı yükseliş ve Avrupa başta olmak üzere yeniden gündeme gelen sıkı tedbirlerin, ekonomik toparlanmanın yavaşlayabileceği endişelerini artırmasıyla dünya borsalarında negatif bir seyir izleniyor.

BIST 100 endeksi günün ilk yarısında 1.102,57 puana kadar gerilemesinin ardından gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi ederek, analistlerin kritik seviye olarak nitelendirdikleri 1.110 seviyesinin hemen altında dengelendi.

Analistler, öğleden sonra ABD'de kişisel harcamalar ve tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, Kovid-19 salgınına ilişkin haber akışının da piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.110 seviyesinin orta vadeli görünüm açısından kritik konumda olduğunu dile getiren analistler, olası toparlanmalarda 1.140 seviyesinin aşılıp aşılamayacağının izlenmesi gerektiğini söyledi.

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