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Borsa, günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 252,58 puan ve yüzde 0,25 artarak 99.634,78 puana çıktı

05 Temmuz 2019 Cuma 18:16
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,25 değer kazancıyla 99.634,78 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 252,58 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,6 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 3,80 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,54 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, en çok gerileyen ise yüzde 3,62 ile madencilik oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, bankacılık hisselerinde yoğunlaşan alımların etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 100.500 puanı test ettikten sonra 99.500 - 100 bin bandında dengelendi.

Analistler, tarım dışı istihdam verisinin beklentilerden iyi gelmesiyle ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faizleri artıracağına dair ümitlerin azaldığını ve bunun da piyasalarda risk iştahını olumsuz etkilediğini belirtti.

Piyasalarda azalan risk iştahına karşın Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksinin pozitif bir seyir izlediğine dikkati çeken analistler, bu anlamda Fed üyelerinden gelebilecek açıklamaların ipucu verebileceğini ifade etti.

Analistler haftaya yurt içinde ödemeler dengesi ve sanayi üretimi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed) toplantı tutanakları, ABD'de ve Almanya'da enflasyon ve İngiltere'de büyüme başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getirerek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 98.500 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda olacağını kaydetti.


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Haber Tarihi: 05 Temmuz 2019 Cuma 18:16
  1. BIST 100 endeksi
  2. Borsa
  3. Piyasalar

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