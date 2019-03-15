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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 871,76 puan ve yüzde 0,85 artarak 103.304,05 puana yükseldi

15 Mart 2019 Cuma 18:22
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,85 değer kazancıyla 103.304,05 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 871,76 puan artarken, toplam işlem hacmi 7,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,72, holding endeksi yüzde 0,70 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,96 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 3,47 ile iletişim oldu.

Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 103.400 seviyesini test etmesinin ardından 103.300 puanın hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bugün 'Brexit tarihinin ertelenmesi' teklifinin görüşülmesinin beklendiğini ifade ederek, konuyla ilgili gelişmelerin gündemin odağında yer almaya devam ettiğini söyledi.

Gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası (Fed), İngiltere Merkez Bankası (BoE) tarafından açıklanacak faiz kararları ve Avrupa'da açıklanacak Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.700 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:22
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