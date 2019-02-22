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Borsa günü yükselişle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 691,67 puan ve yüzde 0,67 artarak 103.185,70 puana yükseldi

22 Şubat 2019 Cuma 18:15
Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,67 değer kazancıyla 103.185,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 691,67 puan artarken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,55 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,30 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise yüzde 3,82 ile ticaret oldu.

Avrupa borsalarındaki yükselişlerin etkisiyle alış ağırlıklı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 103.000 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gümrük tarifesi artırımları konusunda varılan "ateşkes"in 1 Mart'ta dolacağını anımsatarak, ateşkes süresinin uzatılıp uzatılmayacağı konusunda ABD'li ve Çinli yetkililerden gelecek açıklamaların yatırımcıların odağında yer alacağını belirtti.

Haftaya yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme verisi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 102.500 seviyelerinin destek, 103.400 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını bildirdi.


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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 18:15
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