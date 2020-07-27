Borsa günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,31 değer kazancıyla günü 1.195,67 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3,66 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,20 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,24 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,85 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,20 ile bankacılık oldu.

BIST 100 endeksi, 1.203,42 puana kadar yükselerek 19 Şubat'tan bu yana en yüksek seviyesini gördü.

BIST 100 endeksi, başta olmak üzere Borsa İstanbul tarafından hesaplanan 123 fiyat ve getiri endeksinden iki sıfır atılması ve Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) endeks vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri esaslarında değişiklik yapılmasını içeren yeni BISTECH güncellemesi, bugün devreye alındı.

Analistler, endeksten sıfır atılmasının teoride bir anlam ifade etmediğini, sadece hesaplanan endekslerin 100'e bölünerek yayımlanacağını aktararak, psikolojik etkisinin ise pozitif anlamda destekleyici olmasının beklendiğini kaydetti.

Yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise ABD'de Conference Board tüketici güveni ve Richmond Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.170 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını söyledi.