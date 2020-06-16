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Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-06-16 18:20:56 -
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,26 değer kazancıyla 110.939,66 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1.383,71 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,1 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,52 ve holding endeksi yüzde 1,17 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,23 ile spor, tek gerileyen ise yüzde 0,21 ile madencilik oldu.

Analistler, yeni tip koronavirüs salgınında, özellikle Çin'in başkenti Pekin'de görülen yeni vakalar nedeniyle artan ikinci dalga endişelerinin devam ettiğini kaydederek, ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankalarının destekleyici adımlarının piyasalardaki havayı pozitife çevirdiğini söyledi.

Yarın yurt dışında Avro Bölgesinde enflasyon, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinleri başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 puanın üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini ve kısa vadede 116.000 direncinin gündeme gelebileceğini vurguladı.

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