  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-06-10 18:17:35 -
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,50 değer kazancıyla 109.778,94 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 542,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 16,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39 ve holding endeksi yüzde 0,46 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,44 ile turizm, en çok gerileyen ise yüzde 0,28 ile elektrik oldu.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) kararları ve sonrasında Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamaların piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını kaydetti.

Fed'in faizlerde bir değişiklik yapmasının beklenmediğini ifade eden analistler, özellikle "getiri eğrisi kontrolü" konusundaki açıklamaların gündemin odağında olacağını söyledi.

Yarın yurt dışında ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 108.000 seviyesinin destek, 111.000 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık teraslı dubleks daire
Satılık teraslı dubleks daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı