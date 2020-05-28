  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-05-28 18:22:47 -
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,39 değer kazancıyla 105.359,76 puandan tamamladı ve 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 406,26 puan artarken, toplam işlem hacmi 18,3 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,22, holding endeksi yüzde 0,90 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,82 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 3,39 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 106.000 seviyesinin üzerini test eden BIST 100 endeksi, 105.359,76 puanla 6 Mart'tan bu yana en yüksek kapanışını gerçekleştirdi.

Analistler, yarın yurt içinde büyüme ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı finansal istikrar raporu, yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar, Avro Bölgesinde enflasyon başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede hedeflerin 106.000 ve 109.500 seviyelerinin öne çıktığını, olası düşüşlerde ise 100.000 puanın destek konumunda olduğunu söyledi.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın (GSYH) 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,5 olarak gerçekleşti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık net 124 m² daire
Satılık net 124 m² daire

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı