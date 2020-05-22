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Ekonomi

Borsa, günü yükselişle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 18:17:50 -
Borsa, günü yükselişle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,37 değer kazancıyla 103.024,34 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 375,41 puan artarken, toplam işlem hacmi 10 milyar lira olarak gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,21 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,06 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 1,13 ile taş, toprak oldu.

Analistler, ABD ile Çin arasındaki gerilimin artabileceği endişelerinin dünya borsalarında satış baskısına neden olduğunu belirterek, konuyla ilgili açıklamalar ve yeni tip koronavirüs salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

Haftaya yurt içinde büyüme ve ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesin'de ve Almanya'da enflasyon ABD Merkez Bankası (Fed) Bej kitap raporu başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 105.000 direncinin gündeme gelebileceğini, 100.000 puanın destek olarak öne çıktığını kaydetti.

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