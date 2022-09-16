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Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 3.377,33 puandan kapattı.

Yeniakit Publisher
2022-09-16 18:32:00 -
Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,42 değer kazancıyla 3.377,33 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 14,21 puan artarken, toplam işlem hacmi 72,7 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,78 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,18 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,14 ile ticaret, en çok kaybettiren ise yüzde 5,41 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin piyasalarda risk iştahının düşük seyretmesine neden olduğunu söyledi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek haftaki toplantısına ilişkin para piyasalarında yüzde 76 ihtimalle 75 baz puanlık, yüzde 24 ihtimalle de 100 baz puanlık faiz artırımının fiyatlandığına işaret eden analistler, tahvil ve emtia piyasalarındaki fiyat hareketlerinin de yakından izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında açıklayacağı faiz kararı, yurt dışında ise Fed, İngiltere Merkez Bankası, (BoE) ve Japonya Merkez Bankası'nın (BoJ) faiz kararlarının piyasaların odağında olacağını ifade eden analistler, veri gündeminde yurt içinde tüketici güven endeksi yurt dışında ise dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Japonya'da enflasyon, Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi, ABD'de konut başlangıçları ve inşaat izinlerinin öne çıkacağını aktardı.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.280 puanın destek, 3.440 ve 3.500 seviyelerinin direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

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