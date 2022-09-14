  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

86 yaşındaki kadının 20 yıllık sağlık sorunu sadece 50 dakikada çözüldü! Görenler şok oldu

Rusya'nın karizması çizildi! Ukrayna şehri geri aldı

Soner Yalçın'dan yandaşlarına "Tarkan" göndermesi!

İslam Memiş'ten altın ve dolar için son uyarı! Açık açık tarih verdi

Mr. Özdağ Pinokyo'nun pabucunu dama attırdı: PKK Savunucusu Birgün’ün yalanını kaynak gösterdi!

İYİ Parti'den istifa eden başkan veryansın etti! "Bu ittifak beni rahatsız etti"

Japon basını Erdoğan’ı yazdı: Rahatsızlar ama başka çareleri yok

Bayraktar TB2 SiHA satın almışlardı! Türkiye için 10 milyar euro açıklaması geldi

AK Parti'nin teklifi kabul edildi! Ankara'da suya yüzde 50 indirim

İP'li Lütfü'nün edepsizliği! Karahasanoğlu canlı yayında paylaştı
Ekonomi Borsa günü yükselişle kapattı
Ekonomi

Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 3.446,96 puandan bitirdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-14 18:36:00 -
Borsa günü yükselişle kapattı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,59 değer kazancıyla 3.446,96 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 20,08 puan artarken, toplam işlem hacmi 72,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 9,39 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 1,85 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,41 ile madencilik, en çok kaybettiren ise bankacılık oldu.

Analistler, enflasyonist endişeler paralelinde merkez bankalarının tarihi düzeyde faiz artırımlarına devam edeceği beklentilerinin güçlendiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek haftaki toplantısına kadar piyasalarda oynaklığın sürebileceğini söyledi.

Fed'in gelecek hafta, federal fonlama oranı politikasına başladığı 1990'lardan bu yana ilk kez 100 baz puanlık faiz artırımına gideceği ihtimali fiyatlamalara girerken, faizlerde en az 75 baz puanlık artışa kesin gözüyle bakılıyor.

Yurt içinde ise bir süredir küresel piyasalardan pozitif ayrışan BIST 100 endeksinde yaşanan düzeltmenin devam edip etmeyeceğinin izleneceğini aktaran analistler, yatırımcıların temkinli davranması gerektiğini kaydetti.

Analistler, yarın veri gündeminde yurt içinde konut satışları, bütçe dengesi, yurt dışında ise ABD'de perakende satışlar ve sanayi üretimi, Japonya'da dış ticaret dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 3.340 ve 3.300 puanın destek, 3.500 seviyesinin direnç konumuna geldiğini bildirdi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?
Gündem

Dünyanın en zeki ülkeleri açıklandı! İlk sırayı kimse tahmin edemedi! Türkiye bakın kaçıncı oldu?

World Population Review tarafından düzenli olarak güncellenen listede dünyanın en zeki ülkeleri belirlendi. Türkiye'nin de olduğu listede zi..
'Diyarbakır Kürdistan’ın bir şehridir' diyen CHP'li Nevaf Bilek'in oy verdiği sandıktan full HDP'ye oy çıktı!
Siyaset

'Diyarbakır Kürdistan’ın bir şehridir' diyen CHP'li Nevaf Bilek'in oy verdiği sandıktan full HDP'ye oy çıktı!

CHP Parti Meclis Üyesi Nevaf Bilek’in, “Diyarbakır Kürdistan’ın bir şehridir” açıklaması tepki topladı. Bilek’in 7 Haziran seçimlerinde de k..
Milorad Dodik: Saf değilim ve biliyorum ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...
Gündem

Milorad Dodik: Saf değilim ve biliyorum ki Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan...

Avrupa enerji kriziyle boğuşurken Türkiye, Balkanlar'da atağa geçti. Hong Kong merkezli Asia Times'ta çarpıcı bir makale yayımlandı. Makaled..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23