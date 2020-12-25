Borsa günü rekorlarla tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 0,03 puanlık sınırlı artışla 1.426,03 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını gerçekleştirirken, 1.438,49 puanla rekor seviyeyi gördü.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,03 puan artarken, toplam işlem hacmi 23,5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,39, holding endeksi yüzde 0,57 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4,21 ile orman, kağıt, basım en çok kaybettiren ise yüzde 1,96 ile spor oldu.

Gün içinde 1.438,49 puanla tarihi zirveyi gören BIST 100 endeksi, bu seviyeden gerileyerek 1.422,71 puana kadar inmesine karşın daha sonra kayıplarını telafi ederek 1.426,03 puanla kapanış rekorunu tazeledi.



Analistler, haftaya yurt içinde Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Para Politikası Toplantı Özeti, ekonomik güven endeksi ve dış ticaret dengesinin takip edileceğini, yurt dışında Noel tatili dolayısıyla birçok piyasanın kapalı olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksi için 1.440 ve 1.455 seviyelerinin direnç, 1.390 puanın destek olarak izleneceğini bildirdi.