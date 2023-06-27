Borsa günü rekorla tamamladı
Borsa, Kurban Bayramı dolayısıyla yarım gün işlem gerçekleştirdiği günü yüzde 0,46'lık artışla tamamladı.
Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi günü yüzde 0,46’lık artışla tamamladı. Endeks, 26,25 puanlık yükselişle 5.766,58 puandan kapanırken, toplam işlem hacmi 29,6 milyar lira oldu. Gün sonunda bankacılık endeksi yüzde 0,86 azalırken, holding endeksi yatay seyretti.
Ekonomi
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