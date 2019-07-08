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Borsa, günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 939,34 puan ve yüzde 0,94 azalarak 98.695,44 puana indi

08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:15
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,94 değer kaybıyla 98.695,44 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 939,34 puan azalırken, toplam işlem hacmi 6,5 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 1,54, holding endeksi yüzde 0,25 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,20 ile gıda, içecek, en çok gerileyen ise yüzde 2,38 ile finansal, kiralama, faktoring oldu.

Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, 97.890,96 puana kadar geriledikten sonra kayıplarının bir kısmını telafi ederek 98.500-99.000 bandında dengelendi.

Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 96.700 seviyesinin destek, 100.500 puanın direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 18:15
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