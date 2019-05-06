Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,03 değer kaybıyla 92.982,27 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 963,80 puan azalırken, toplam işlem hacmi 4,4 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 0,75, holding endeksi yüzde 1,12 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,87 ile finansal,kiralama,faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 3,41 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı oldu.

Küresel piyasalarda azalan risk iştahı ve dünya borsalarındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, 93.000 puanın altında dengelendi.

Analistler yarın yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verisinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 91.000 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.