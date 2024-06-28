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Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2024-06-28 19:50:00 -
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,31 değer kaybederek 10.647,91 puandan kapattı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 33,01 puan azalırken, toplam işlem hacmi 121,1 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 3,25 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 2,17 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,03 ile gıda içecek, en çok kaybettiren bankacılık oldu.

Öte yandan Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de açıklanan verilerin karışık sinyaller vermesiyle temkinli bir seyir izlendiğini belirtti.
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Ülkede kişisel gelirler mayısta yüzde 0,5 ile beklentilerin üzerinde artarken, kişisel tüketim harcamaları ise yüzde 0,2 ile beklentilerin altında yükseliş kaydetti.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, mayısta aylık bazda yüzde 0,1, yıllık bazda yüzde 2,6 yükseldi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki artış, yıllık bazda Mart 2021'den bu yana en düşük seviyede gerçekleşti.

Açıklanan verilerin ardından Fed'in eylülde faiz indirimine gitme ihtimali yüzde 68, kasımda yüzde 79 ile fiyatlanıyor.

Haftaya yurt içinde enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de açıklanacak istihdam raporu, Fed Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) toplantı tutanakları, Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamaları, Euro Bölgesinde ve Almanya'da enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

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