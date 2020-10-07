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Ekonomi Borsa günü düşüşle tamamladı
Ekonomi

Borsa günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-10-07 18:16:29 -
Borsa günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 0,11 değer kaybederek günü 1.152,41 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 1,30 puan azalırken, toplam işlem hacmi 17,3 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,87 holding endeksi yüzde 0,75 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,68 ile inşaat, en çok gerileyen ise yüzde 1,57 ile turizm oldu.

Analistler, jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, ABD Merkez Bankası'nın bu akşam saat 21.00'de yayımlanacak toplantı tutanaklarının takip edileceğini kaydetti.

ABD'de, ekonomiyi teşvik paketinin 3 Kasım'daki başkanlık seçiminin sonrasına bırakıldığını ve bunun da pay piyasalarını baskıladığını dile getiren analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da dış ticaret verileri, ABD'de haftalık işsizlik başvuruları, Çin'de Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini dile getirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.155 seviyesinin önemli olduğuna değinerek, bu seviyenin altında 1.120 desteğinin, üzerinde ise 1.180 direncinin gündeme gelebileceğini söyledi.


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