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Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 18:19:53 -
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 1,49 değer kaybıyla günü 1.135,55 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 17,15 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,9 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 2,81, holding endeksi yüzde 1,31 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,38 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise bankacılık oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.159,74 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi banka hisselerinde yoğunlaşan satışlarla 1.135,00 seviyesinin hemen üzerinde dengelendi.

Analistler, bu akşam ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın söylemlerinin takip edileceğini belirterek, Fed'in faizlerde değişiklik yapmasının beklenmediğini, karar metni ve Powell'ın vereceği ipuçlarının piyasalar için önemli olacağını aktardı.

Yarın arefe günü olması nedeniyle Borsa İstanbul Pay Piyasasının saat 13.00'a kadar açık olacağını dile getiren analistler, yurt içinde ekonomik güven endeksi, yurt dışında ise ABD'de büyüme, Avro Bölgesinde ekonomik güven endeksi, Almanya'da büyüme ve enflasyon başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.130 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


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