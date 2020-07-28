  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Borsa, günü düşüşle tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 18:22:51 -
Borsa, günü düşüşle tamamladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, yüzde 3,59 değer kaybıyla günü 1.152,70 puandan tamamladı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 42,98 puan azalırken, toplam işlem hacmi 23,8 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 4,48, holding endeksi yüzde 4,24 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında kazandıran olmazken, en çok gerileyen yüzde 6,36 ile turizm oldu.

Güne yükselişle başlayan ve 1.198,16 puana kadar çıkan BIST 100 Endeksi, Avrupa'da Kovid-19'a ilişkin ikinci dalga endişelerinin pay piyasaları üzerinde oluşturduğu satış baskısıyla bu seviyeden gelen satışlarla 1.150,00 puanın üzerinde dengelendi.

Analistler, ABD'nin yeni teşvik paketine ilişkin gelişmeler, yeni tip koronavirüs tedavisine yönelik haber akışı ve açıklanacak ikinci çeyrek şirket bilançolarının gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirtti.

Yarın yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) açıklayacağı 2020'nin üçüncü Enflasyon Raporu, TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti ve dış ticaret istatistikleri, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası faiz kararı başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini bildiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.150 puanın destek, 1.210 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı