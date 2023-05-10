Borsa günü düşüşle kapattı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 41,72 puan azalırken, toplam işlem hacmi 46,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 1,56 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 1,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 2,79 ile iletişim, en çok kaybettiren ise yüzde 3,29 ile ticaret oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisanda aylık bazda yüzde 0,4 ile beklentiler dahilinde, yıllık bazda ise yüzde 4,9 ile piyasa beklentilerinin altında arttı.

Analistler, Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesine gerileyen yıllık enflasyonun, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelesinde ilerlemesini gösterdiğini belirtti.

Açıklanan enflasyon verisi sonrasında piyasalarda Fed'in haziranda yüzde 89 olasılıkla faizlerde değişikliğe gitmeyeceği, yüzde 10 ihtimalle 25 baz puan artırım yapacağı tahmin ediliyor.

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Yarın yurt içinde ödemeler dengesi, yurt dışında ise İngiltere Merkez Bankası (BoE) faiz kararı, ABD'de Üretici Fiyat Endeksi, haftalık işsizlik başvuruları, Çin'de enflasyon ve Japonya'da cari işlemler dengesinin öne çıkacağını dile getiren analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda BoE'nin 25 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını kaydetti.

BoE'nin politika metni ve BoE Başkanı Andrew Bailey'nin yapacağı açıklamalardaki sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini dile getiren analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.400 seviyesinin destek, 4.600 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.

AA Finans Ödemeler Dengesi Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, cari işlemler hesabının martta 5,74 milyar dolar açık vermesini bekliyor.