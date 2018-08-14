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Borsa, güne yükselişle giriş yaptı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 2,16 artışla 94.689,43 puandan başladı.

14 Ağustos 2018 Salı 10:14
Borsa, güne yükselişle giriş yaptı

Açılışta BIST 100 endeksi, 2.004,88 puan ve yüzde 2,16 yükselişle 94.689,43 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 4,99, holding endeksi de yüzde 1,15 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 2,55 ile inşaat oldu. 

Dün, Avrupa borsalarındaki negatif seyir ve döviz kurlarındaki yükselişlerin etkisiyle 88.432,64 puana kadar gerileyen BIST 100 endeksi, bu seviyeden gelen tepki alımlarıyla kayıplarının bir kısmını telafi etti ve günü önceki kapanışa göre yüzde 2,38 değer kaybıyla 92.684,55 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölge'sinde sanayi üretimi ve büyüme başta olmak üzere açıklanacak verilerin takip edileceğini kaydetti.

 

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2018 Salı 10:14
  1. Borsa İstanbul
  2. BIST 100 endeksi
  3. yükseliş
  4. puan

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