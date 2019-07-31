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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı.

31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı.


Borsa İstanbul 100 (BIST) endeksi güne yüzde 0,36’lık yükselişle başladı. Endeks, 372,59 puanlık artışla 103 bin 58 puandan açıldı. Açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,53, holding endeksi de yüzde 0,29 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 10:30
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