Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,51 değer kazancıyla 103.836,04 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 525,83 puan ve yüzde 0,51 yükselişle 103.836,04 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,76, holding endeksi yüzde 0,37 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile metal eşya, makine, en çok gerileyen ise yüzde 0,83 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

Dün analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 105.000-105.500 bandında etkisini artıran kar satışları ile düşüşe geçen BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,48 azalışla 103.310,21 puandan tamamladı.

Analistler, dün akşam ABD Merkez Bankasının (Fed) beklentiler doğrultusunda faizlerde değişiklik yapmadığını ve gerek karar metni gerekse Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklamalarının "güvercin" olarak değerlendirildiğini kaydetti.

Fed'in güvercin tavrının devam etmesinin, Türkiye'nin de içinde bulunduğu gelişmekte olan ülke varlıklarını pozitif etkilediğini dile getiren analistler, bugün İngiltere Merkez Bankasının faiz kararı ve ABD’de açıklanacak verilerin takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500'ün destek konumunda olduğunu söyledi.