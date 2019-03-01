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Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,15’lik yükselişle başladı.

01 Mart 2019 Cuma 10:35
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa, güne yüzde 0,15’lik yükselişle başladı.


Borsa İstanbul (BİST) 100 Endeksi, güne yüzde 0,15’lik yükselişle başladı. Endeks, 159,92 puanlık artışla 104 bin 689 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi de yüzde 0,04 değer kazandı.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:35
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