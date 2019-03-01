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Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 159,92 puan ve yüzde 0,15 artışla 104.689,85 seviyesine çıktı

01 Mart 2019 Cuma 10:01
Borsa güne yükselişle başladı

İSTANBUL (AA) - Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,15 değer kazancıyla 104.689,85 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 159,92 puan ve yüzde 0,15 artışla 104.689,85 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,11, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,86 ile madencilik en çok gerileyen ise yüzde 0,75 ile orman kağıt basım oldu.

Yurt içinde, dün açıklanan dış ticaret açığının 2,5 milyar dolara gerilemesi sonrası pozitif seyreden Borsa İstanbul'da, BIST 100 endeksi günü yüzde 0,37 artışla 104.530 puandan tamamladı.

Analistler, bugün yurt içinde ve dünya genelinde açıklanacak imalat sanayi PMI ile ABD'nin kişisel gelir ve harcamalar verilerinin takip edileceğini belirtti.

Ticaret müzakerelerine ilişkin gelişmelerin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi, 103.400 ve 102.500 seviyelerinin destek olarak öne çıktığını bildirdi.

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:01
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