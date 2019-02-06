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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, yüzde 0,44 artışla 102.899,19 puana çıktı

06 Şubat 2019 Çarşamba 10:02
Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,44 değer kazancıyla 102.899,19 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 450,76 puan ve yüzde 0,44 artışla 102.899,19 seviyesine yükseldi. Bankacılık endeksi yüzde 0,57, holding endeksi yüzde 0,27 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran yüzde 0,77 ile kimya, petrol, plastik oldu.

Dün Avrupa borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 103.852,06 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, bu seviyede etkisini artıran satışlarla kazançlarının bir kısmını geri verdi ve günü önceki kapanışa göre yüzde 0,19 primle 102.448 puandan tamamladı.

Analistler, ABD'de dün akşam Temsilciler Meclisi'nde ulusa seslenen Başkan Donald Trump’ın, Meksika sınırına duvar örülmesi kararından vazgeçmediğini söylemesinin, hükümetin tekrar kapanabileceği yorumlarına neden olduğunu kaydetti.

Trump'ın bu açıklamasına karşın küresel piyasalardaki risk iştahının devam ettiğini bildiren analistler, konuya ilişkin haber akışının yatırımcıların gündeminde olmaya devam edeceğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da fabrika siparişleri ve ABD'de dış ticaret dengesi verilerinin takip edeceğini bildirdi.

Bu akşam ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Powell'ın konuşması ile Tayland ve Brezilya merkez bankalarının faiz kararlarının piyasaların gündeminde olduğunu ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 seviyesinin destek, 103.400 ve 105.000'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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Haber Tarihi: 06 Şubat 2019 Çarşamba 10:02
  1. İstanbul
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