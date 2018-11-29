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Borsa, güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 892,25 puan ve yüzde 0,95 artışla 94.963,22'ye yükseldi

29 Kasım 2018 Perşembe 10:06
Borsa, güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,95 değer kazancıyla 94.963,22 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, 892,25 puan ve yüzde 0,95 değer kazanarak 94.963,22 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 2, holding endeksi de yüzde 0,81 yükseldi. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran bankacılık, tek gerileyen ise yüzde 0,27 ile ticaret oldu.

Dün, dünya borsalarındaki değer kazançları ve döviz kurlarındaki gerilemeden bulduğu destekle 94.673,35 puana kadar yükselen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,59 primle 94.070,97 puandan tamamladı.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell dün, faiz oranlarının tarihi standartlara göre hala düşük ve ekonomi için nötr olacağı tahmin edilen seviyelerin biraz altında seyrettiğini ifade ederek, düşük işsizlik ile yüzde 2 civarındaki enflasyonun devam etmesini beklediklerini kaydetti.

Analistler, Powell'ın açıklamalarının yatırımcılar tarafından "güvercin" olarak algılanmasının, küresel piyasalarda risk iştahını artırdığını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 puanın direnç bölgesi, 92.500'ün ise destek seviyesi olduğunu söyledi.

Bugün Almanya'da işsizlik ve enflasyon, ABD'de bekleyen konut satışları ile Fed toplantı tutanaklarının takip edileceğini bildiren analistler, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin açıklamalarının da izlenmesi gerektiğini kaydetti.

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 10:06
  1. İstanbul
  2. BIST
  3. Piyasalar

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