Borsa güne yükselişle başladı
Borsa güne yükselişle başladı. BIST 100 endeksi, yüzde 0,05 yükselişle 7.902,36 puandan açıldı.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 3,77 puan artışla yüzde 0,05 değer kazanarak 7.902,36 puana yükseldi.
Bankacılık endeksi ve holding endeksi yüzde 0,06 artış kaydetti. Açılışta en fazla kazandıran sektör endeksi yüzde 1,79 ile sigorta oldu.
Dün BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,11 azalışla 7.898,59 puandan tamamlamıştı.
Ekonomi
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