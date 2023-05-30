  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Balkanlar'da ortalık karıştı, tansiyon yükseldi! NATO'dan acil çağrı: Kabul edilemez, durdurun! Savaşın ayak sesleri...

Volkswagen’in başı Dertte! Büyük bir ceza kesildi

Sisi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni adım

Sükunetle biten seçimin ardından tehlikeli provokasyon!

FETÖ'nün desteklediği Kılıçdaroğlu ile saf tutmuştu! Ümit Özdağ'dan hezimet sonrası göstermelik eleştiri

İflas etti: İflas eden FTX'e yatırım yapan Singapurlu şirketten yaptırım hakkında karar! Bir bir açıkladılar

Ekmek almaya giden AK Partili çocuğa alçaklık! 'Köpeklere ekmek satmıyoruz'

Otomotiv devi Chery Türkiye, satış sonrası hizmetleriyle ilgili flaş adımı! Odaklanıyor: Hizmet sağlayıcısı için onay aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, eşinin duygusal anlarını fark ettiği o an! İzleyenleri duygulandırdı

Ersan Şen'den Sözcü TV'ye tepki: Sen neden bahsediyorsun İsmail! Kapatın programı
Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Yeniakit Publisher
2023-05-30 10:59:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1,51 artışla 4.840,44 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 71,88 puan ve yüzde 1,51 değer kazanarak 4.840,44 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 3,73 ve holding endeksi yüzde 1,42 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en fazla kazandıran bankacılık oldu.

Dün yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, yüzde 4,10 değer kazanarak günü 4.768,56 puandan kapattı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'deki borç limiti krizinin yatırımcıların odağında kalmaya devam ettiğini belirterek, konuya ilişkin belirsizliklerin risk iştahını törpülemeyi sürdürdüğünü kaydetti.

Borç limitinin artırılması halinde ABD'de hazinenin üçüncü çeyrek sonuna kadar yaklaşık 1 trilyon dolarlık tahvil satmasının beklendiğini aktaran analistler, söz konusu ihtimalin, piyasalarda likidite sıkıntısı çıkarabileceği endişesinin güçlendiğini ifade etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Öte yandan, cuma günü açıklanacak tarım dışı istihdam verisi öncesi para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in yüzde 60 ihtimalle 25 baz puanlık faiz artışına gideceği öngörülürken, ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin bugünkü sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunuyor.

Yurt içinde ise yeni ekonomi yönetimine ilişkin ipuçları yakından takip ediliyor.

Analistler, bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde tüketici güven endeksi ile ABD'de konut fiyat endeksi, tüketici güven endeksi ve Dallas Fed imalat sanayi endeksi verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.860 ve 5.000 seviyelerinin direnç, 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23