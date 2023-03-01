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Ekonomi Borsa güne yükselişle başladı
Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,41 artışla 5.258,74 puandan başladı.

Yeniakit Publisher
2023-03-01 10:08:00 -
Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 21,40 puan ve yüzde 0,41 değer kazanarak 5.258,74 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,29 ve holding endeksi yüzde 0,35 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,75'le tekstil, deri, en çok kaybettiren yüzde 0,84'le madencilik oldu.

BIST 100 endeksi, dün yükseliş eğiliminde hareket etmesinin ardından günü yüzde 0,77 artışla 5.237,33 puandan tamamladı.

Analistler, para politikalarına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, Çin'de ekonomik aktivitenin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını öncesi seviyelere çıkmasının ise risk iştahının canlı kalmasını sağladığını söyledi.

Bugün dünya genelinde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi'nin (PMI) yanı sıra Almanya'da enflasyon ve perakende satışlar ile ABD'de inşaat harcamaları verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 5.340 puanın direnç, 5.200 seviyesinin destek konumunda bulunduğunu bildirdi.
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Bu arada uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türkiye ekonomisine yönelik büyüme tahminini 2023 için yüzde 2'den yüzde 2,3'e, 2024 için yüzde 3'ten yüzde 4'e yükseltti.

 

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