Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 12,73 puan ve yüzde 0,63 değer kazanarak 2.020,27 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,32 ve holding endeksi yüzde 0,50 artış kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne yükselişle başlarken, en çok kazandıran yüzde 1,44 ile ulaştırma oldu.

BIST 100 endeksi, dün güne düşüşle başlamasının ardından kapanışa yakın gelen alımlarla yükselişe geçti ve günü yüzde 0,11 artışla 2.007,55 puandan tamamladı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) çarşamba günkü toplantı tutanakları sonrası küresel pay piyasalarında yaşanan oynaklığın yavaş yavaş azaldığını belirterek, gözlerin bugün Fed'in para politikası kararlarında etkili olan istihdam raporundaki verilere çevrildiğini söyledi.

Bugün yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi'nde enflasyon ile ABD'de tarım dışı istihdam, işsizlik ve ortalama saatlik kazançlar verilerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.960 ve 1.930 seviyelerinin destek, 2.050 puanın direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.